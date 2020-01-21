Новый кабинет министров: кто эти люди? Обсуждение с экспертами в прямом эфире в YouTube

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Новый премьер-министр России Михаил Мишустин представил новый состав правительства.

Что означают перемены в кабмине для россиян? Кто они - новые министры, кто остался, а кого сместили?

Эти и другие вопросы Ксения Батанова обсуждала в прямом эфире в YouTube с политологами и специальными корреспондентами Би-би-си.