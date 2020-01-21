Новый кабинет министров: кто эти люди? Обсуждение с экспертами в прямом эфире в YouTube
- 21 января 2020
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Пропустить Youtube пост , автор: BBC News - Русская служба
Конец Youtube сообщения , автор: BBC News - Русская служба
Новый премьер-министр России Михаил Мишустин представил новый состав правительства.
Что означают перемены в кабмине для россиян? Кто они - новые министры, кто остался, а кого сместили?
Эти и другие вопросы Ксения Батанова обсуждала в прямом эфире в YouTube с политологами и специальными корреспондентами Би-би-си.