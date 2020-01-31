Европа изнутри: документальный фильм Би-би-си

Фильм доступен для просмотра только на территории России

Европейский долговой кризис, рост иммиграции, референдум о членстве Великобритании в Европейском союзе, подъём национализма…

В последнее десятилетие Единая Европа переживала один острейший кризис за другим. И теперь, когда долго обсуждавшийся выход Британии из Евросоюза становится реальностью, самое время вспомнить недавнее прошлое Единой Европы и заглянуть в её неопределенное будущее.

В трехсерийном документальном фильме Би-би-си "Европа изнутри" политики высшего ранга откровенно и очень по-человечески рассказывают о тех или иных событиях, о своих партнерах и оппонентах, о скандалах и сложных переговорах, которые порой затягивались далеко за полночь.

Британия не с вами: предпосылки решения о выходе Британии из ЕС

Дэвид Кэмерон войдёт в историю как премьер-министр, который решился провести референдум о членстве Великобритании в Европейском союзе. Первый эпизод трехсерийного фильма "Европа изнутри" рассказывает историю этого решения, принятого в условиях колоссального политического давления - как внутри страны, так и в Евросоюзе.

На пороге финансового краха: как Греция стала камнем преткновения для ЕС

Второй эпизод фильма посвящён тому, как европейские лидеры и их министры в ожесточённых баталиях предотвратили мировую финансовую катастрофу. В центре конфликта - разногласия между осторожной Ангелой Меркель и темпераментным Николя Саркози о том, как поступить с Грецией, которой грозит банкротство. Это история о миллиардах евро, влитых в слабую экономику, о народном бунте против жёстких экономических мер и об избрании первого в Европе популистского правительства.

"Их не остановить!": Как миграционный кризис внес раздор в европейскую политику

Пропустить Youtube пост 3, автор: BBC News - Русская служба Внимание: Контент других сайтов может содержать рекламу. Конец Youtube сообщения 3, автор: BBC News - Русская служба

Эта серия фильма рассказывает о том, как европейские лидеры пытались урегулировать миграционный кризис, который достиг своего апогея летом 2015 года. Сотни тысяч беженцев и мигрантов продолжали прибывать из Северной Африки, из Сирии, и необходимость справляться с этим потоком вызвала сильнейший раскол в рядах европейских политиков.

Русская служба Би-би-си имеет право на распространение этого документального фильма исключительно на территории России.