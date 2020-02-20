Ариана Гранде. Концерт в Лондоне
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Обладательница множества музыкальных наград, многократная номинантка на премию "Грэмми", певица Ариана Гранде исполняет песни с альбома Sweetener в сопровождении оркестра, все музыканты в котором - женщины.
В этом эксклюзивном шоу, записанном в студии в присутствии многочисленных поклонников певицы, Ариана также исполняет свои более ранние композиции, которые стали мировыми суперхитами: No Tears Left To Cry, Dangerous Woman, Love Me Harder, Goodnight n Go и God is a Woman.
- Продюсеры: Ариана Гранде, Скутер Браун, Элисон Кайе
- Автор оркестровых аранжировок и дирижёр: Стив Сидвел
- Музыкальный руководитель: Джонни Наджера
- Музыканты: Эрик Инграм, Нельсон Джексон, Джамаль Мур
- Оркестр: "Элизиум Оркестра"
- Хор: "ЭйСиЭм Госпел Хор"
- Бэк-вокал: Эллисон Хэггер, Мия Фирман, Даниэль Уизерс
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