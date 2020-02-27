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24 февраля 2020 года суд присяжных в Нью-Йорке признал бывшего голливудского кинопродюсера Харви Вайнштейна виновным по двум случаям сексуального насилия. Ему грозит до 25 лет заключения.

Всего же магната киноиндустрии обвиняют в сексуальных преступлениях против более 80 женщин, среди которых известные голливудские актрисы.

Фильм из цикла Panorama пытается ответить на вопрос, как же так вышло, что Харви Вайнштейну на протяжении десятилетий удавалось совершать сексуальные преступления и при этом избегать обвинений и уголовного преследования. Главными героинями фильма стали сами предполагаемые жертвы, а также люди из ближайшего окружения Вайнштейна, они раскрывают детали происходившего и объясняют, при помощи каких схем и механизмов Харви так долго удавалось выходить сухим из воды.

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