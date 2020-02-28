Марш памяти Бориса Немцова. 29 февраля. Спецэфир Би-би-си в YouTube
- 28 февраля 2020
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В субботу 29 февраля в Москве пройдет согласованный с властями Марш Немцова.
Бориса Немцова убили пять лет назад. Ежегодное шествие будет посвящено не только памяти убитого оппозиционного политика, но и станет первой политической акцией протеста с момента объявления об изменениях в Конституции.
Смотрите специальный эфир в YouTube-канале Русской службы Би-би-си с 13:30 по московскому времени.