Марш памяти Бориса Немцова. 29 февраля. Спецэфир Би-би-си в YouTube

В субботу 29 февраля в Москве пройдет согласованный с властями Марш Немцова.

Бориса Немцова убили пять лет назад. Ежегодное шествие будет посвящено не только памяти убитого оппозиционного политика, но и станет первой политической акцией протеста с момента объявления об изменениях в Конституции.

Смотрите специальный эфир в YouTube-канале Русской службы Би-би-си с 13:30 по московскому времени.