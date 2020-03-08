Свидание с феминисткой. Документальный фильм Би-би-си

Правда ли, что феминистки ненавидят мужчин? Мы отправили трех девушек на свидания с тремя незнакомцами. Что из этого вышло — смотрите в документальном фильме Русской службы Би-би-си.

Мы решили посмотреть на то, как выглядит типичное свидание с феминисткой. И узнать, правда ли они ненавидят мужчин и как мужчины на них реагируют.

Для этого мы отправились в три страны с разным уровнем патриархата — в Ливан, где у женщин даже нет права передавать своему ребенку гражданство по рождению, в Россию, где женщины часто не могут защититься от домашнего насилия, и в Британию, где у женщин и мужчин, кажется, уже есть равные права.

Три феминистки из трех этих стран познакомились с парнями и пошли с ними на первое свидание. И, конечно, у всех они получились совершенно разные.