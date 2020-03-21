Армагеддон. В ожидании конца света. Документальный фильм Би-би-си

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В связи с эпидемией коронавируса мысль о скором конце света многим не кажется такой уж абсурдной, и апокалиптичные настроения захватывают всё больше умов. Однако, есть люди, которые не только уверены в предстоящей катастрофе, но и предпринимают шаги, которые, как они убеждены, позволят им выжить. Таких людей в мире уже довольно много, сформировалось уже целое движение сюрвивалистов, или, по-русски, выживальщиков.

Британская журналистка Стейси Дули едет в США, чтобы пообщаться с несколькими представителями этого движения. О том, кто такие сюрвивалисты, как они живут в ожидании конца света, и как именно они собираются выжить - смотрите документальный фильм Би-би-си "Стейси Дули: Армагеддон. В ожидании конца света".

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