Самый большой китайский ресторан в мире. Документальный фильм Би-би-си

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Что нужно, чтобы построить успешный ресторанный бизнес в Китае? Ответ на этот вопрос точно знает Цинь Линьцзы - владелица самого большого ресторана китайской кухни в мире. Мы познакомимся с гостями и сотрудниками ресторана West Lake в городе Чанша на юге Китая, и увидим Китай таким, каким его видят они - противоречивым переплетением традиций и современности.

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