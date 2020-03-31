Умер драматург Леонид Зорин

Правообладатель иллюстрации Alexey Filippov/TASS Image caption Леонид Зорин на церемонии вручения премии "Большая книга" в 2009 году

Драматург и писатель Леонид Зорин ушел из жизни после продолжительной болезни, ему было 95 лет. Самая известная его пьеса - "Варшавская мелодия".

О кончине драматурга Интерфаксу сообщил главный редактор радио "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов. "Я только что говорил с сыном Андреем. Леонид Генрихович ушел из жизни после тяжелой продолжительной болезни", - рассказал Венедиктов.

Сообщения о смерти драматурга ТАСС подтвердила его вдова Татьяна Зорина. "Он скончался сегодня ночью от остановки сердца, - сказала она. - Муж давно и тяжело болел".

Зорин родился в 1924 году в Баку, окончил Азербайджанский университет им. Кирова и заочное отделение Литературного института им. Горького. Его первая книга стихов вышла, когда автору было девять лет. В 17 лет Зорин стал членом Союза писателей.

Его первая пьеса "Молодость" была поставлена на сцене московского Малого театра в 1949 году. В 1954 году пьеса Зорина "Гости", обличавшая социальную несправедливость, была подвергнута критике за "одностороннее" изображение советской действительности.

Другие его пьесы - "Увидеть вовремя" (1960), "Друзья и годы" (1961), "По московскому времени" (1961), "Палуба" (1963), "Римская комедия" (1964). Самая известная пьеса - "Варшавская мелодия" (1967), кроме того популярностью пользовались "Царская охота" (1974) и "Покровские ворота" (1974). По последней пьесе Михаил Козаков снял фильм "Покровские ворота" (1982).