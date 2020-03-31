Главред "Ведомостей" исправил заголовок о "Роснефти". Журналисты вернули свой вариант

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В редакции "Ведомостей" произошла конфликтная ситуация - первая после того, как ее возглавил новый главный редактор. Он поменял заголовок статьи о продаже "Роснефтью" активов в Венесуэле, никого не предупредив. Журналисты вернули свой вариант.

Назначенный на прошлой неделе и.о. главного редактора издания Андрей Шмаров поменял заголовок в уже опубликованном материале о сделке "Роснефти" по продаже своих активов в Венесуэле, рассказали Би-би-си два журналиста "Ведомостей", попросившие об анонимности, поскольку не уполномочены комментировать ситуацию в СМИ.

Материал с заголовком "Государство формально может потерять контрольный пакет в "Роснефти" был опубликован на сайте издания в воскресенье, 29 марта, в 21:13.

На следующий день заголовок на сайте был изменен на прямо противоположный: "Государство в результате сложной сделки сохранит контрольный пакет "Роснефти".

На этой неделе, объявленной в России нерабочей, газета "Ведомости" не выходит на бумаге, заметки публикуются только на сайте.

"У нас очень плохие новости. Исполняющий обязанности главного редактора за спиной у всех, не ставя никого в известность, переписал заголовок", - рассказывал один из собеседников Би-би-си.

После того, как это изменение заметили журналисты издания, первоначальный заголовок вернулся.

По словам собеседника Би-би-си, Шмаров не стал комментировать ситуацию с заголовком, который вернули журналисты. "Мы переписали назад все. Как он ничего не сказал, так и ему ничего не сказали", - пояснил источник.

Русская служба Би-би-си ожидает комментарий Шмарова.

Вариант заголовка "Государство в результате сложной сделки сохранит контрольный пакет в "Роснефти" в уже опубликованном материале поставил лично новый и.о. главного редактора, сообщает также издание The Bell со ссылкой на источник в редакции. Шмаров, меняя заголовок, не поставил в известность ни выпускающего редактора, ни автора статьи, утверждает собеседник издания.

Шмаров заявил The Bell, что комментировать внутриредакционные технологии не будет. Он не ответил прямо на вопрос, менял ли заголовок статьи и обращались ли к нему по этому поводу сотрудники "Роснефти".

"Я осваиваюсь в культуре различных аспектов работы "Ведомостей", моя личная культура складывалась в других изданиях, где к этому относились по-другому, заголовки - это чисто техническая вещь, - заявил Шмаров. - Например, у "Ведомостей" - разные инструкции по поводу заголовков, в газете и на сайте".

Собеседник Би-би-си расценил произошедшее как грубейшее нарушение "Догмы" - свода редакционных правил и стандартов.

"В "Догме" один подход, а по инструкции для сайта - другой, вот я и тренируюсь. "Роснефть" здесь ни при чем. Когда я только пришел в "Коммерсант" и мы запускали еженедельник, главный редактор Ксения Пономарева вообще заставляла меня придумывать по 17 вариантов заголовков к одной статье", - рассказал Шмаров в The Bell.

О том, что и.о. главного редактора газеты "Ведомости" станет Шмаров, стало известно 23 марта. На следующей неделе он, как сообщали СМИ, провел встречу с редакцией и сделал несколько заявлений, которые озадачили журналистов издания. В частности, по сведениям СМИ, он говорил, что не читал ни "Догму", ни сами "Ведомости" в последнее время.

Смена главного редактора произошла после смены собственника. "Ведомости" решили купить издатель Константин Зятьков и управляющий директор Arbat Capital Алексей Голубович. Пост главного редактора покинул Илья Булавинова, занимавший этот пост с весны 2017 года. В 2015 году "Ведомости" приобрел медиаменеджер Демьян Кудрявцев.