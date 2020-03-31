В России выявили еще полтысячи заразившихся коронавирусом, восемь человек умерли

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За последние сутки в России зарегистрировано 500 случаев коронавируса в 24 регионах, сообщил оперативный штаб. Еще восемь человек умерли.

Общее число заболевших в стране составляет 2337 в 73 регионах. Впервые диагнозы поставлены в Магаданской и Астраханской областях.

На Москву приходится 387 новых случаев, 48 - на Петербург, 9 - на Дагестан. За сутки в России умерли восемь человек с подтвержденным диагнозом. За все время, таким образом, число умерших составляет 17 человек.

"За сутки зафиксировано восемь летальных случаев: Москва - пять, Санкт-Петербург - один, Владимирская область - один, Пензенская область - один. За весь период зафиксировано 17 летальных случаев", - говорится в сообщении.

В Москве, где насчитывается больше всего инфицированных, больше трети новых заболевших - это люди в возрасте от 18 до 40 лет. Кроме того, лишь 10% заболевших в последние две недели посещали европейские страны, уточнили в штабе.

Ограничения в России

Начиная с субботы, в Москве и Московской области действуют жесткие ограничения на социальные контакты между людьми: закрыты все магазины, кроме продуктовых, образовательные и развлекательные учреждения, парки, кафе и рестораны. Премьер-министр Михаил Мишустин просил губернаторов других регионов ввести аналогичные ограничения.

После этого региональные власти начали также объявлять о начале режима "полной самоизоляции".

Ранее главный эпидемиолог Министерства здравоохранения России Николай Брико говорил Интерфаксу, что нынешняя нерабочая неделя может замедлить распространение заболевания.

"Мы будем считать ее успешной, если не будет за эту неделю нарастания новых случаев заболевания", - сказал Брико.

При этом, по его словам, если замедления не произойдет, власти могут ввести еще более жесткие ограничения.