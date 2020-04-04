«Испанка». Грипп, унесший 50 миллионов жизней. Документальный фильм Би-би-си

Фильм доступен для просмотрана территории России, Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Украины и Узбекистана

Впервые Би-би-си обнародует дневниковые записи, личные письма и документы, чтобы услышать голоса людей, в жизни которых эпидемия сыграла свою зловещую роль.

Врачи и медсёстры, чиновники здравоохранения, солдаты в окопах — в документальном фильме Би-би-си история пандемии рассказывается через личные истории реальных людей.

Полмиллиарда инфицированных, по меньшей мере 50 миллионов погибших. Пандемия «испанского» гриппа, разразившаяся чуть больше столетия назад, по сей день считается одной из самых страшных страниц в истории человечества.