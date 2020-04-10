Теории заговора. Антипрививочники. Документальный фильм Би-би-си

  • 10 апреля 2020

Фильм доступен для просмотра на территории России, Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Украины и Узбекистана.

ВОЗ включила антивакционное движение в список десяти главных угроз мировому здравоохранению.

Но как и почему движение антипрививочников распространилось по миру?

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