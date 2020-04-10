Теории заговора. Антипрививочники. Документальный фильм Би-би-си

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ВОЗ включила антивакционное движение в список десяти главных угроз мировому здравоохранению.

Но как и почему движение антипрививочников распространилось по миру?