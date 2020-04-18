Нас уже 7,7 млрд человек. Дальше - больше. Документальный фильм Би-би-си

По прогнозам ООН, при существующих темпах рождаемости и повышении продолжительности жизни, к 2050 году на Земле будет проживать 10 млрд человек.

Сможет ли наша планета обеспечить ресурсами такое количество людей? Сможем ли мы при такой численности вести образ жизни, к которому привыкли развитые страны и стремятся развивающиеся?

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