Секс, скальпели и липосакция. Три фильма о мире пластической хирургии

Серия 1 | "Хочу, чтобы как в порно" или "тело как у Кардашьян"

Фильмы доступны для просмотра на территории России, Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Украины и Узбекистана.

Кто они - эти многие миллионы женщин, которые добровольно ложатся под нож пластического хирурга каждый год?

В этой серии ведущая Черри познакомится с 29-летней Кейшей и вместе с ней отправится в Турцию, где предлагают набор процедур "под ключ" и сулят пациенткам "тело как у Ким Кардашьян".

В родной Британии Черри встретится с 20-летней Шеннон, которая решилась на очень противоречивую процедуру - лабиопластику - изменение формы половых губ. Как ни странно, все больше юных британских девушек обращаются к врачам с просьбой дать им направление именно на эту пластическую операцию, и многим пациенткам нет и 18 лет.

Что именно подталкивает девушек к такому решительному шагу, и при чем здесь порно?

Серия 2 | "Как будто и не рожала". Пластика для мамочек и невест

Пластическая хирургия, как и любая другая индустрия, подстраивается под нужды своих клиентов. Большой сегмент женщин, прибегающих к услугам хирургов - дамы, которые хотят вернуть фирму после родов.

Обычно такие женщины сразу выбирают целый пакет процедур - набор операций, направленных на коррекцию сразу нескольких зон. Как ни странно, еще одна категория женщин, прибегающих к такому виду услуг - будущие невесты, которые хотят выглядеть идеально на свадебных фото.

Серия 3| Культ тела и бразильская подтяжка ягодиц

В Бразилии количество пластических хирургов на душу населения больше, чем где-либо в мире. А все потому, что бразильцы проводят значительную часть жизни на пляже, и пластическая хирургия стала для них чем-то совершенно обыденным.

Здесь даже есть клиники, где люди с низким уровнем дохода могут сделать пластическую операцию со значительной скидкой. И именно здесь появилась процедура, которая стала безумно популярна у женщин по всему миру - бразильская подтяжка ягодиц.