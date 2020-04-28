U2: концерт в Лондоне
- 28 апреля 2020
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Пропустить Youtube пост , автор: BBC News - Русская служба
Конец Youtube сообщения , автор: BBC News - Русская служба
Ветераны стадионного рока впервые за последнее десятилетие дают камерный концерт в уникальной атмосфере лондонской студии звукозаписи Abbey Road.
В сопровождении оркестра и хора знаменитая группа исполняет избранные хиты с их альбома Songs of Experience в эксклюзивных симфонических аранжировках.
Лондон, июль 2017.
Видео доступно для просмотра на территории России, Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Украины и Узбекистана.