U2: концерт в Лондоне

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Ветераны стадионного рока впервые за последнее десятилетие дают камерный концерт в уникальной атмосфере лондонской студии звукозаписи Abbey Road.

В сопровождении оркестра и хора знаменитая группа исполняет избранные хиты с их альбома Songs of Experience в эксклюзивных симфонических аранжировках.

Лондон, июль 2017.

Видео доступно для просмотра на территории России, Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Украины и Узбекистана.