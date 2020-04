Сэм Смит: эксклюзивный концерт для Би-би-си

Эксклюзивный концерт для Би-би-си многократного обладателя премии "Грэмми", лауреата премий "Оскар" и "Золотой глобус" Сэма Смита. Сэм исполняет песни с альбома The Thrill of It All в сопровождении своей группы и оркестра Би-би-си.

В этом шоу, записанном в студии, в присутствии многочисленных поклонников, Сэм также исполняет свои более ранние композиции, ставшие мировыми суперхитами: Stay With Me, Leave Your Lover, I'm Not the Only One, а также Writing's on the Wall, ставшую саундтреком к 24-му фильму о Джеймсе Бонде "007: Спектр".

