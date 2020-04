Пропустить Youtube пост , автор: BBC News - Русская служба Внимание: Контент других сайтов может содержать рекламу. Конец Youtube сообщения , автор: BBC News - Русская служба

Обладательница множества музыкальных наград, многократная номинантка на премию "Грэмми", певица Ариана Гранде исполняет песни с альбома Sweetener в сопровождении оркестра, все музыканты в котором - женщины.

В этом эксклюзивном шоу, записанном в студии, в присутствии многочисленных поклонников певицы, Ариана также исполняет свои более ранние композиции, ставшие мировыми суперхитами: No Tears Left To Cry, Dangerous Woman, Love Me Harder, Goodnight n Go и God is a Woman.

Продюсеры: Ариана Гранде, Скутер Браун, Элисон Кайе

Автор оркестровых аранжировок и дирижёр: Стив Сидвел

Музыкальный руководитель: Джонни Наджера

Музыканты: Эрик Инграм, Нельсон Джексон, Джамаль Мур

Оркестр: "Элизиум Оркестра"

Хор: "Эй-си-эм госпел"

Бэк-вокал: Эллисон Хэггер, Мия Фирман, Даниэль Уизерс

Видео доступно для просмотра на территории России, Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Украины и Узбекистана.