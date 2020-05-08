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В Германии за несколько лет количество насильственных преступлений на национальной почве резко выросло, а правый экстремизм находит всё больше сторонников.

Причиной тому называют миграционный кризис, в результате которого Германия приняла у себя больше беженцев и мигрантов, чем любая другая страна Европы.

Panorama пытается разобраться в том, как и почему осуждённые некогда идеи вновь завладевают умами, и действительно ли подобные настроения так популярны среди граждан Германии.