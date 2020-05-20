Фильм доступен для просмотра только на территории России, Беларуси, Грузии, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Армении, Молдовы, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Турции и Германии.

В фильме, вдохновлённом классическим камбоджийским кинематографом 60-70-х годов, история любви и творческого поиска показана на фоне истории камбоджийской культуры и страны в целом.

Этот фильм - хроника становления современной поп-группы Cambodian Space Project. Австралийский музыкант Джулиен Поулсон и камбоджийская певица Срей Тхи познакомились в 2009-ом, в караоке-баре в Пномпене. Их первые концерты прошли в рисовых полях Камбоджи, они пели на дне рождения слона, а затем покорили самые модные клубные площадки европейских столиц, исколесили вместе полмира и показали всем, что такое настоящий кхмерский рок-н-ролл.

Фильм 2017 года.

Русская служба Би-би-си имеет право на распространение этого документального фильма исключительно на территории России, Беларуси, Грузии, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Армении, Молдовы, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Турции и Германии.