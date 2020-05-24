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У Бермудского треугольника дурная слава. Здесь многократно загадочно исчезали морские и воздушные суда, люди наблюдали здесь самые разные аномальные явления.

Множество гипотез связывают происходящее здесь то с природных катаклизмами и человеческими ошибками, то с привидениями и НЛО, то с нападениями жутких глубоководных монстров. Как и почему этот район Атлантики снискал себе такую репутацию? В каждой серии документального мини-сериала ведущие Рик Эдвардс и Ортис Дэли расследуют крупные происшествия в Бермудском треугольнике, анализируя факты, слухи и теории заговора.

Русская служба Би-би-си имеет право на распространение этого документального фильма исключительно на территории России, Украины, Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана, Киргизстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.