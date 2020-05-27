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Героями фильма 2017 года "Багдад незабвенный" стали представители нескольких семей иракских евреев. В архивных кадрах, семейных фотографиях и кинохронике история ХХ века становится личной историей каждого из этих людей, чьи воспоминания о Багдаде как о сказочном городе детства сопряжены с воспоминаниями о потере близких, страхе и изгнании.

Пикники на берегу полноводного Тигра, балы, званые вечера в королевском дворце - такой была жизнь багдадских евреев еще столетие назад. Но с вихрем политических событий середины ХХ века в их жизнь вошли погромы, пытки, казни и отъем имущества.

Всего за одно поколение огромная диаспора распалась, и багдадские евреи, как и их библейские пращуры, рассеялись по миру.

Русская служба Би-би-си имеет право на распространение этого документального фильма исключительно на территории России, Беларуси, Грузии, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Армении, Молдовы, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Турции и Германии.