Сексуальная эксплуатация малолетних в Японии. Документальный фильм Би-би-си

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Весь мир единодушно осуждает педофилию, и вряд ли есть категория людей, которых общество осуждает больше, чем педофилов. Однако, складывается впечатление, что в Японии к такому поведению и образу мысли относятся гораздо терпимее.

Стейси Дули отправляется в Токио, чтобы выяснить, правда ли, что в Японии практически не принимается законодательных мер, призванных оградить детей от сексуализации, и действительно ли в японской культуре считается, что секс с малолетними - это приемлемо и даже нормально.

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