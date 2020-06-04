Русская служба Би-би-си имеет право на распространение этого документального фильма исключительно на территории России, Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Украины и Узбекистана.

История семьи Дональда Трампа - один из самых невероятных примеров успешной иммиграции. Как формировалась личность 45-го президента Соединенных Штатов?

Опираясь на редкие архивные материалы, эта программа расскажет вам семейную историю Трампа, начиная от его дедушки Фридриха, немецкого иммигранта, который начал сколачивать состояние Трампов на сомнительных сделках во время золотой лихорадки, до его отца Фреда - короля недвижимости и мастера саморекламы. Весь мир пытается понять, кто такой Дональд Трамп на самом деле, и эта увлекательная программа покажет, что ответ на этот вопрос следует искать в его семейном древе.

Русская служба Би-би-си имеет право на распространение этого документального фильма исключительно на территории России, Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Украины и Узбекистана.