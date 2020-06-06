Русская служба Би-би-си имеет право на распространение этого документального фильма исключительно на территории России, Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Украины и Узбекистана.

6 июня 1944 года силы военных подразделений Канады, Британии и США высаживаются на побережье Нормандии чтобы с запада в беспрецедентной по масштабу операции попытаться отбить Западную Европу у нацистской Германии.

Этот день вошёл в историю как D-Day («День Д»), но солдатам он запомнился как «самый длинный день».

Русская служба Би-би-си имеет право на распространение этого документального фильма исключительно на территории России, Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Украины и Узбекистана.