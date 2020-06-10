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Южный Судан обрел независимость только в 2011 году, спустя почти 50 лет гражданской войны. После этого он стал самым молодым государством в мире, и до сих пор им остается. И, как любому признанному государству, стране понадобилась сборная по футболу.

Несмотря на мрачные воспоминания и послевоенную разруху, эта новая страна пытается заслужить своё место в мире футбола под руководством активного и очень амбициозного нового тренера, Зорана Джорджевича из Сербии. С чего начинается создание команды? Зорану предстоит объехать самые отдаленные уголки страны в поисках талантливых игроков, не переставая при этом добиваться финансирования для сборной. И как только его игроки начнут проявлять себя, их тут же попытаются переманить к себе более крупные мировые клубы, предлагая им совсем другие возможности и деньги. Становление команды происходит на фоне рождения новой нации: эйфория от обретения независимости уже позади, а впереди маячит перспектива нового финансового кризиса.

Фильм 2014 года.

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