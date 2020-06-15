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Смогут ли краш-диеты совершить переворот в мире диетологии?

Герои фильма - четверо британцев, которых ожирение и другие связанные с ним недуги вынуждают отказаться от привычных огромных порций, фастфуда и булочек с кремом и прибегнуть к радикальному средству - «краш-диете». Руководить экспериментом будет ведущий британский врач-диетолог. Несколько недель, пока будет длиться эксперимент, потребуют от участников огромной силы воли, и ни один из них не уверен, что сможет продержаться.

Русская служба Би-би-си имеет право на распространение этого документального фильма исключительно на территории России, Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Украины и Узбекистана.