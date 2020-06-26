Русская служба Би-би-си имеет право на распространение этого документального фильма исключительно на территории России, Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Украины и Узбекистана.

Часть 1: Подрывные инновации

Обитатели Кремниевой долины рисуют нам картину радужного будущего. Например, Uber из своего комфортабельного головного офиса в Сан-Франциско транслирует идею, что их сервис преображает наши города.

Но в Индии Джейми видит, чем для обычных местных водителей оборачиваются утопичные идеи Uber - в Хайдарабаде несколько водителей сервиса покончили с собой из-за падающих доходов.

Чем обернется для мира глобальная автоматизация, и может ли машина заменить человека, и если да, то как скоро это случится? Значит ли это, что капитализму в привычном нам значении этого слова пришел конец?

Джейми задаст эти и другие вопросы разработчику программного обеспечения для беспилотных грузовиков, пионеру в области искусственного интеллекта в сфере медицины, президенту одного из ведущих венчурных фондов в Долине, и другим.

Часть 2: Машина убеждения

В последнее время мир пережил множество политических потрясений, одно из них - избрание Дональда Трампа президентом США, вопреки прогнозам политологов и результатам соцопросов.

Мировоззрение Трампа, мягко говоря, отличается от видения технократов Кремниевой долины, и многие из них были не рады его приходу к власти. Но не могло ли получиться так, что они сами привели его в Белый дом?

Джейми удалось поговорить с главой онлайн-кампании предвыборного штаба Трампа и узнать, какую роль соцсети, а в особенности Facebook, сыграли в его победе. Изначально Facebook разрабатывал технологии и собирал огромные объемы наших данных для рекламодателей, но в итоге их стали использовать для манипуляции нашим мнением, в том числе во время политических гонок. И вполне возможно, что даже сами создатели этой машины убеждения уже не в силах ее остановить.

Русская служба Би-би-си имеет право на распространение этого документального фильма исключительно на территории России, Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Украины и Узбекистана.