Начавшееся в России голосование по конституционным поправкам стало самым необычным за многие годы: голосовать можно неделю, избирателям раздают маски и перчатки, а некоторые участки переехали из помещений на улицу. Помогают ли все эти новшества повысить явку на голосование по поправкам, среди которых обнуление президентских сроков? Это обсуждают корреспонденты Русской службы Би-би-си Анастасия Голубева, Сергей Горяшко и Петр Козлов.

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