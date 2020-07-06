Три главных мифа истории США. Документальный фильм Би-би-си

Фильм доступен для просмотра только на территории России, Украины, Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Американская революция. Война Севера и Юга. Американская мечта. Эти моменты и понятия определяют историю Соединенных Штатов Америки - историю нации и сверхдержавы. Но можно ли доверять истории? И как отделить исторические факты от мифов и полуправды?

В документальном фильме Би-би-си британский историк Люси Уорсли разбирается в популярных мифах о трёх главных эпизодах в истории США.

Русская служба Би-би-си имеет право на распространение этого документального фильма исключительно на территории России, Украины, Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.