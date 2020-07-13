Фильм доступен для просмотра только на территории России, Украины, Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Многочисленные теории заговора связывают имя Джорджа Сороса со "всемирным еврейским заговором", "тайным правительством", миграционным кризисом, биржевыми скандалами.

Как возникают подобные теории, кто и зачем их цитирует, и причём здесь политтехнологии - в документальном фильме Би-би-си над этими и другими вопросами размышляют писатели, политики, учёные, и те, кто пострадал от конспирологии.

Русская служба Би-би-си имеет право на распространение этого документального фильма исключительно на территории России, Украины, Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.