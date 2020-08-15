Лукашенко, Путин и акции памяти: первый выходной в Беларуси после выборов
Лукашенко, Путин и акции памяти: первый выходной в Беларуси после выборов
Тысячи людей собрались у метро "Пушкинская" в центре Минска, чтобы почтить память убитого во время протестов Александра Тарайковского. Власти утверждают, что Тарайковский подорвался на самодельном взрывном устройстве, однако на опубликованных кадрах видно, что он вышел к силовикам с поднятыми руками.
Тем временем Александр Лукашенко созвонился с Владимиром Путиным, чтобы обсудить "ситуацию внутри и вокруг Беларуси". Оба президента уверены, что "возникшие проблемы будут вскоре урегулированы, главное, чтобы ими не воспользовались деструктивные силы".