Лукашенко, Путин и акции памяти: первый выходной в Беларуси после выборов

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер

Лукашенко, Путин и акции памяти: первый выходной в Беларуси после выборов

Тысячи людей собрались у метро "Пушкинская" в центре Минска, чтобы почтить память убитого во время протестов Александра Тарайковского. Власти утверждают, что Тарайковский подорвался на самодельном взрывном устройстве, однако на опубликованных кадрах видно, что он вышел к силовикам с поднятыми руками.