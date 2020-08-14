Подкаст "Что это было". Почему белорусы не испугались силовиков?
Подкаст "Что это было". Почему белорусы не испугались силовиков?
Жестокость белорусских силовиков не остановила противников Александра Лукашенко. Вспыхнувшие после президентских выборов протесты не только не прекратились, но и получили поддержку широких слоев населения. Почему так вышло и чего ждать дальше, объясняет корреспондент Русской службы Би-би-си в Минске Татьяна Мельничук.
Подкаст "Что это было?" также можно слушать в подкастах Apple, в Overcast, на "Яндекс. Музыка" и на других платформах.