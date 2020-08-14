Подкаст "Что это было". Почему белорусы не испугались силовиков?

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Подкаст "Что это было". Почему белорусы не испугались силовиков?

Жестокость белорусских силовиков не остановила противников Александра Лукашенко. Вспыхнувшие после президентских выборов протесты не только не прекратились, но и получили поддержку широких слоев населения. Почему так вышло и чего ждать дальше, объясняет корреспондент Русской службы Би-би-си в Минске Татьяна Мельничук.