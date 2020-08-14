"Давайте вместе защитим наш выбор": новое обращение Светланы Тихановской

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"Давайте вместе защитим наш выбор": новое обращение Светланы Тихановской

Кандидат в президенты Беларуси Светалана Тихановская опубликовала новое обращение - третье с тех пор, как она уехала в Литву. Она благодарит рабочих, призывает мэров организовывать мирные протесты, а граждан - заполнить гугл-форму.

Светалана Тихнановская уехала в Литву 11 августа. 10 августа она отправилась в ЦИК Беларуси, чтобы подать жалобу на итоги выборов президента. По сообщениям ее соратников, она провела там более 7 часов. Сразу после отъезда она опубликовала первое видеообращение.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался против попыток "раскачать трудовые коллективы" призывами к забастовкам. Он также опроверг слух и том, что покинул страну