"Давайте вместе защитим наш выбор": новое обращение Светланы Тихановской
Кандидат в президенты Беларуси Светалана Тихановская опубликовала новое обращение - третье с тех пор, как она уехала в Литву. Она благодарит рабочих, призывает мэров организовывать мирные протесты, а граждан - заполнить гугл-форму.
Светалана Тихнановская уехала в Литву 11 августа. 10 августа она отправилась в ЦИК Беларуси, чтобы подать жалобу на итоги выборов президента. По сообщениям ее соратников, она провела там более 7 часов. Сразу после отъезда она опубликовала первое видеообращение.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался против попыток "раскачать трудовые коллективы" призывами к забастовкам. Он также опроверг слух и том, что покинул страну
"Я пока живой и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые "свядомыя" раскручивают: Президент покинул страну и находится за границей. Сегодня 14-е число, мы с вами встречаемся для того, чтобы обсудить работу строительной отрасли", - сказал Лукашенко во время совещания о работе строительной отрасли.