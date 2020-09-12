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Приложения по доставке еды стали так популярны, что мы всё меньше готовим дома. Во всем мире ежедневно миллионы людей завтракают, обедают и ужинают блюдами навынос. Но что мы знаем о том, как готовятся такие блюда, из каких продуктов и как именно такой стиль питания отражается на нашем здоровье?

Документальный фильм Би-би-си исследует то, как привычка постоянно заказывать доставку влияет на наш образ жизни, распорядок дня и физическое самочувствие. Вместе с ведущей Никки Фокс, герои фильма узнают о том, есть ли среди готовой еды полезная, о том, как избавиться от пристрастия к фастфуду, и о том, как свести к минимуму негативные последствия, если вы всё же не устояли перед соблазном.

Русская служба Би-би-си имеет право на распространение этого документального фильма исключительно на территории России, Украины, Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.