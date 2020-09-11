"Берлинский пациент": что говорят о Навальном в России и других странах
"Берлинский пациент": что говорят о Навальном в России и других странах
9 сентября врачи берлинской клиники "Шарите" вывели Алексея Навального из искусственной комы. Ранее немецкие медики обнаружили в крови политика следы отравляющего вещества из группы "Новичок".
Канцлер Германии Ангела Меркель призвала Россию провести расследование отравления Навального. С тем же заявлением выступили премьер-министры Швеции и Великобритании, а также представитель Еврокомиссии и генеральный секретарь НАТО.
В России не завели уголовное дело в связи с отравлением Навального, на чем настаивали его соратники из Фонда борьбы с коррупцией.
Российские политики, ссылаясь на омских врачей, заявляют, что в России в организме Навального следов ядов не обнаружили.