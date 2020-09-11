Подкаст "Что это было". Как протест в Беларуси лишился лидеров?

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Подкаст "Что это было". Как протест в Беларуси лишился лидеров?

Происходящее в Беларуси называют разгромом оппозиции. Мария Колесникова, один из лидеров протестов, охвативших страну после президентских выборов, арестована по делу о захвате власти. К 11 сентября на свободе в Беларуси остается единственный член Координационного совета оппозиции - Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич.

Что происходит в Беларуси спустя месяц после президентских выборов, на которых, согласно официальным данным, вновь победил Александр Лукашенко, объясняет корреспондент Русской службы Би-би-си Ольга Просвирова.