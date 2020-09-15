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Несмотря на постоянно появляющиеся негативные заголовки в прессе, противозачаточные таблетки по-прежнему остаются самым популярным видом контрацепции в Великобритании, их принимают более 3 миллионов женщин. Стоит ли им волноваться о своем здоровье?

За последние пару лет было опубликовано несколько противоречивых исследований о последствиях приема противозачаточных таблеток. Датские ученые доказали, что женщины, принимающие оральные и другие виды гормональных контрацептивов, на 70% более склонны к депрессии, чем те, кто обходится без них.

Еще одно исследование показало, что гормональные контрацептивы намного повышают риск развития рака груди.

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