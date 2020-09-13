Задержания во дворах, хоровод и водомет. Как прошел день протеста в городах Беларуси

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Задержания во дворах, хоровод и водомет. Как прошел день протеста в городах Беларуси

В Минске протестующие на уже традиционной протестной акции в воскресенье решили дойти до элитного поселка Дрозды, где расположены резиденции белорусских чиновников и Лукашенко. Путь нескольким колоннам еще на подходах преградили силовики.

В столице Беларуси задержания начались еще утром. По данным МВД, задержаны не менее 400 человек только в Минске.

В Жодино сотрудник милиции ударил женщину, снимавшую его на мобильный телефон. Она упала, милицейского вывели из толпы протестующих его коллеги.

Столкновения с силовиками произошли также в Витебске, Бресте.