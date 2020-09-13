Задержания во дворах, хоровод и водомет. Как прошел день протеста в городах Беларуси
Задержания во дворах, хоровод и водомет. Как прошел день протеста в городах Беларуси
В Минске протестующие на уже традиционной протестной акции в воскресенье решили дойти до элитного поселка Дрозды, где расположены резиденции белорусских чиновников и Лукашенко. Путь нескольким колоннам еще на подходах преградили силовики.
В столице Беларуси задержания начались еще утром. По данным МВД, задержаны не менее 400 человек только в Минске.
В Жодино сотрудник милиции ударил женщину, снимавшую его на мобильный телефон. Она упала, милицейского вывели из толпы протестующих его коллеги.
Столкновения с силовиками произошли также в Витебске, Бресте.
Подробности в видео Русской службы Би-би-си.