На Украине скоро местные выборы. Почему для партии Зеленского они могут обернуться провалом?

На Украине вовсю идет избирательная кампания. В октябре там будут выбирать представителей в местные органы власти. Но уже сейчас многие политологи говорят о грядущем провале партии президента Зеленского "Слуга народа".

Комик Владимир Зеленский стал президентом Украины всего полтора года назад. Тогда его партия и он лично получили очень высокую поддержку населения.

Почему за столь недолгое время "Слуга народа" растеряла многих сторонников - объясняем в видео Русской службы Би-би-си.