На Украине скоро местные выборы. Почему для партии Зеленского они могут обернуться провалом?

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На Украине скоро местные выборы. Почему для партии Зеленского они могут обернуться провалом?

На Украине вовсю идет избирательная кампания. В октябре там будут выбирать представителей в местные органы власти. Но уже сейчас многие политологи говорят о грядущем провале партии президента Зеленского "Слуга народа".

Комик Владимир Зеленский стал президентом Украины всего полтора года назад. Тогда его партия и он лично получили очень высокую поддержку населения.