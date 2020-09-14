"Теснее держаться со старшим братом". Путин и Лукашенко поговорили в Сочи
"Теснее держаться со старшим братом". Путин и Лукашенко поговорили в Сочи
Александр Лукашенко встретился с Владимиром Путиным в Сочи. Это была первая встреча президентов России и Беларуси после выборов, прошедших в республике в августе, и начавшихся тогда же протестов.
Владимир Путин пообещал Минску кредит на 1,5 млрд долларов, а Лукашенко в ответ благодарил за поддержку и называл Москву "старшим братом".
Светлана Тихановская, которая настаивает на своей победе на прошедших в Беларуси выборах, еще до начала встречи в Сочи предупредила Путина, что любые договоренности будут нелегитимны: "Я очень сожалею, что вы решили вести диалог с диктатором, а не с белорусским народом".