"Теснее держаться со старшим братом". Путин и Лукашенко поговорили в Сочи

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"Теснее держаться со старшим братом". Путин и Лукашенко поговорили в Сочи

Александр Лукашенко встретился с Владимиром Путиным в Сочи. Это была первая встреча президентов России и Беларуси после выборов, прошедших в республике в августе, и начавшихся тогда же протестов.

Владимир Путин пообещал Минску кредит на 1,5 млрд долларов, а Лукашенко в ответ благодарил за поддержку и называл Москву "старшим братом".