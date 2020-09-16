Несколько тысяч паломников-хасидов застряли на границе Беларуси и Украины

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Несколько тысяч паломников-хасидов застряли на границе Беларуси и Украины

Несколько тысяч паломников-хасидов застряли на белорусско-украинской границе. Они направлялись из Беларуси в украинскую Умань для празднования еврейского Нового года.