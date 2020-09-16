Несколько тысяч паломников-хасидов застряли на границе Беларуси и Украины
Несколько тысяч паломников-хасидов застряли на границе Беларуси и Украины
Несколько тысяч паломников-хасидов застряли на белорусско-украинской границе. Они направлялись из Беларуси в украинскую Умань для празднования еврейского Нового года.
В этом году еврейский Новый год празднуется с 18 по 20 сентября. 29 августа Украина из-за коронавируса закрыла въезд для иностранных граждан. Но паломники не отчаиваются и надеются все же до праздника попасть в Умань, где похоронен рабби Нахман, основатель брацлавского хасидизма.