"Стресс и панические атаки". Рассказ белоруски, которую милиционер ударил по лицу

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"Стресс и панические атаки". Рассказ белоруски, которую милиционер ударил по лицу

В Жодино, как и во многих других белорусских городах, 13 сентября проходил "Марш героев". Во время митинга сотрудник милиции ударил по лицу одну из жительниц Жодино на парковке у торгового центра, когда женщина подошла к нему с телефоном, на который снимала его и его коллег. Удар был настолько сильным, что женщина упала на тротуар.

Пострадавшую жительницу Жодино зовут Наиля. По ее версии, она хотела помочь мужчине, которого, как она думала, могли задержать. Позже в больнице врачи зафиксировали у Наили ушибы уха, колена и растяжение связок локтя.

В МВД Беларуси заявили, что этот удар по лицу был самозащитой их сотрудника. СК Беларуси принял заявление Наили, но дело пока не возбудили.