Микита Микадо о закрытии проекта помощи силовикам в Беларуси и арестах своих сотрудников
После жестокого подавления белорусских протестов IT-бизнесмен Микита Микадо предложил помощь силовикам, которые откажутся бить протестующих и уволятся. За это время он помог десяткам бывших сотрудников милиции начать новую жизнь.
Теперь четверо коллег Микадо арестованы по обвинению в мошенничестве. Каждому из них грозит до 10 лет лишения свободы. После ареста своих сотрудников Микита решил приостановить проект.
В своем первом со времени ареста его подчиненных подробном интервью Микита Микадо рассказал корреспонденту Би-би-си Алине Исаченко, насколько тяжело далось ему это решение, испытывает ли он сожаление о том, что оказался вовлечен в политическую активность, а также чем, по его мнению, обернутся нынешние события в Беларуси для будущего IT-отрасли.