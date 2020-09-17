Микита Микадо о закрытии проекта помощи силовикам в Беларуси и арестах своих сотрудников

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Микита Микадо о закрытии проекта помощи силовикам в Беларуси и арестах своих сотрудников

После жестокого подавления белорусских протестов IT-бизнесмен Микита Микадо предложил помощь силовикам, которые откажутся бить протестующих и уволятся. За это время он помог десяткам бывших сотрудников милиции начать новую жизнь.

Теперь четверо коллег Микадо арестованы по обвинению в мошенничестве. Каждому из них грозит до 10 лет лишения свободы. После ареста своих сотрудников Микита решил приостановить проект.