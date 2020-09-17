"Мы не станем на колени". Лукашенко объявил о закрытии границ

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"Мы не станем на колени". Лукашенко объявил о закрытии границ

На форуме женщин "За Беларусь" действующий президент республики Александр Лукашенко объявил о закрытии границ с Польшей и Литвой и усилении границы с Украиной.

По его его словам, это необходимо, потому что "в их арсенале осталось совсем немного приёмов, прежде чем развязать "горячую" войну".

Также Лукашенко вновь заверил, что он честно выиграл выборы.

Голосование в Беларуси состоялось 9 августа. С тех пор в стране не прекращаются многотысячные акции протеста.