Фильм доступен для просмотра только на территории России, Украины, Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Иногда каждому из нас бывает нелегко заставить себя вылезти из-под одеяла. Но если вы живёте так много лет - с трудом справляясь с ежедневной рутиной - то, возможно, у вас депрессия.

Депрессия в разных формах и разной степени тяжести проявляется у миллионов людей, но зачастую она протекает незаметно для окружающих. Депрессии подвержены и вполне успешные на вид люди, и отнюдь не всегда проявления депрессии у человека связаны с серьёзными жизненными проблемами.

Героем документального фильма Би-би-си стал Алистер Кэмпбелл - британский журналист, политик и общественный деятель, который живёт с депрессией вот уже несколько десятков лет. В фильме Алистер откровенно рассказывает о своём состоянии, тестирует альтернативные методы лечения, говорит с врачами и исследователями, а также узнаёт о том, что такое ''банка психического здоровья'' и как её увеличить.

Русская служба Би-би-си имеет право на распространение этого документального фильма исключительно на территории России, Украины, Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.