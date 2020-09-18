Подкаст "Что это было". Отравление Навального: кто и как нашел улики?

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Подкаст "Что это было". Отравление Навального: кто и как нашел улики?

На этой неделе стали известны новые подробности отравления Алексея Навального. Следы яда были найдены на бутылке воды в томском отеле, где останавливался политик. По крайней мере, так утверждают его соратники.

Как продвигается их собственное расследование и что нового мы узнали о Фонде борьбы с коррупцией, пока его лидер боролся за жизнь? Об этом Сева Бойко беседует с корреспондентами Русской службы Би-би-си Наталией Зотовой и Андреем Козенко.