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Первое интервью Марии Певчих: об отравлении Навального и расследованиях ФБК

Глава отдела расследований ФБК Алексея Навального Мария Певчих дала первое интервью. В разговоре с корреспондентом Би-би-си Андреем Козенко в Берлине Певчих – наверное, самая непубличная фигура в команде Навального - рассказала об отравлении политика и о работе в ФБК

Певчих была одним из шести человек, которые сопровождали Навального, когда он стал жертвой отравления. Она помогла привезти из России улики, которые позволили немецким следователям подтвердить, что оппозиционер был отравлен "Новичком".