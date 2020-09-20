Как прошел "Марш справедливости" в Беларуси
Как прошел "Марш справедливости" в Беларуси
20 сентября в Беларуси прошел "Марш справедливости".
По данным Reuters, только в Минске на акцию вышло около 100 тысяч человек. Также протесты состоялись в Гомеле, Гродно, Витебске, Бресте и других городах.
ОМОН вел себя довольно жестко: в Гродно была задержана беременная женщина, в Бресте протестующим распылили в лица газ, а еще прозвучал выстрел в воздух.
МВД Беларуси заявило, что таким образом силовики "пытались пресечь противоправные действия".