Как прошел "Марш справедливости" в Беларуси

20 сентября в Беларуси прошел "Марш справедливости".

По данным Reuters, только в Минске на акцию вышло около 100 тысяч человек. Также протесты состоялись в Гомеле, Гродно, Витебске, Бресте и других городах.

ОМОН вел себя довольно жестко: в Гродно была задержана беременная женщина, в Бресте протестующим распылили в лица газ, а еще прозвучал выстрел в воздух.

МВД Беларуси заявило, что таким образом силовики "пытались пресечь противоправные действия".