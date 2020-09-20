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Как прошел "Марш справедливости" в Беларуси

По данным Reuters, только в Минске на акцию вышло около 100 тысяч человек. Также протесты состоялись в Гомеле, Гродно, Витебске, Бресте и других городах.