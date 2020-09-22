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Подкаст "Би-би-си.doc". Как коронавирус меняет рынок труда

Пандемия коронавируса изменила едва ли не самую важную сферу жизнедеятельности человека - сферу труда. Сотни тысяч предпринимателей - особенно малый и средний бизнес - разорились, либо находятся на грани выживания. Миллионам людей пришлось срочно привыкать к удаленной работе.

Как оставаться на плаву в условиях жесточайшего кризиса? Как изменится отношение людей к работе? И почему многие из этих изменений скорее всего необратимы? В поисках ответа на эти вопросы корреспондент Русской службы Би-би-си Олег Антоненко обратился к хозяйке ресторана в Лиссабоне, айтишнику из Дублина и британскому профессору.